Son Dakika: Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'darbe' uyarısı

02 Eylül 2022 Cuma, 10:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege tacizlerine tepki göstererek uyarılarda bulundu, NATO'ya ise bir çağrı yaptı.

Kuvvet komutanları ile Eskişehir'de bir törene katılan Bakan Akar, "Yunanistan’ın bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlatmaya devam ediyoruz" dedi.

Akar, "Biz diyoruz ki bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun" diye konuştu.

"NATO'nun ve 3. ülkelerin Yunanistan'ın yaptıklarını görmesi lazım" diyen Akar, "Müttefiklerimizi ikaz ettik, objektif olmalarını bekliyoruz" dedi.