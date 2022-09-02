Son Dakika: Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'darbe' uyarısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a darbe uyarısında bulundu. Akar, "Yunanistan’ın bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlatmaya devam ediyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege tacizlerine tepki göstererek uyarılarda bulundu, NATO'ya ise bir çağrı yaptı.
Kuvvet komutanları ile Eskişehir'de bir törene katılan Bakan Akar, "Yunanistan’ın bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlatmaya devam ediyoruz" dedi.
Akar, "Biz diyoruz ki bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun" diye konuştu.
"NATO'nun ve 3. ülkelerin Yunanistan'ın yaptıklarını görmesi lazım" diyen Akar, "Müttefiklerimizi ikaz ettik, objektif olmalarını bekliyoruz" dedi.
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!