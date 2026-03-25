Son Dakika... İBB davasında reddi hakim talebine ret

25.03.2026 17:24:00
ANKA
Son dakika haberi... İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini reddetti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB davasında üçüncü hafta, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediyor. 

Duruşmanın başında bazı sanık avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ilişkin reddi hakim talebinde bulunmuş, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, reddihakim talebi reddedilmişti. Bazı sanık avukatları, talebin geri çevrilmesine yönelik ara karara itiraz etti.

BİR ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ 

İtiraz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenmek üzere, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, "incelenen dosya kapsamına göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/318 esas sayılı dosyasında reddihakim talebinin geri çevrilmesine yönelik 9 Mart 2026 tarihli ara kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmederek, yerinde görülmeyen itirazlarının ayrı ayrı reddine oy birliğiye" karar verdi.

Karar doğrultusunda, İBB davasında mevcut heyet yargılamaya devam edecek.

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Mehmet Murat Çalık savunmasına başladı İBB’ye yönelik aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davada 10'uncu güne girildi. Bugün görülen celsede tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukat sorgusu devam etti. Mahkemeye verilen aranın ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunması başladı.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 9. celse: Resul Emrah Şahan'dan çarpıcı savunma! 'Müteahhitlerin istediğini yapmadığım için tutukluyum...' İBB’ye yönelik, aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davada 3. haftaya girildi. 9. celse ise bugün görülüyor. Mahkeme başkanı, CHP'li 5 vekilin duruşma salonuna girişini yasakladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunması başladı. İşte İBB Davası'nın 9. celsesinde anbean yaşananlar...
Dilek İmamoğlu'ndan İBB davası açıklaması: 'Basının bu süreci takip etmesi engelleniyor' Basının İBB davasını takip etmekte zorlandığını ifade eden Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, tüm engellere rağmen gazetecilerin görevini sürdürdüğünü kaydetti.