Son Dakika... İBB davasında yeni gelişme: İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 kişinin tutukluluğuna devam kararı!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında tensip zaptıyla birlikte yaptığı üçüncü ara tutukluluk değerlendirmesinde, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 tutuklu sanığın tamamı hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Mahkeme, adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye taleplerini reddetti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda “İBB Davası” olarak bilinen ve 105’i tutuklu 402 sanığın yargılandığı dosyada, tensip zaptıyla birlikte yaptığı üçüncü ara tutukluluk incelemesinde bulundu.

Mahkeme, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 tutuklu sanığın tamamı hakkında tutukluluğun devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, kararında adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yeterli ve etkili bir hukuki denetim sağlamayacağı kanaatine varıldığını kaydetti.

Tutukluluğun devamına; Sanıklara isnat edilen suçların vasıf ve mahiyetini, Suçlar için kanunda öngörülen alt ve üst ceza sınırlarını, Olası mahkûmiyet halinde verilebilecek cezanın ağırlığını, Bu durumun kaçma şüphesini somutlaştırdığını, Tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olduğunu, Önceki tutuklama koşullarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını gerekçe gösterdi.

Kararla birlikte, farklı tarihlerde ve ayrı ayrı sunulan çok sayıda tahliye dilekçesi de tek tek reddedildi. Mahkeme, her sanık yönünden yapılan başvuruların ayrı ayrı incelendiğini, ancak tutukluluğu kaldıracak nitelikte yeni bir hukuki durum oluşmadığını belirtti.