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Son Dakika… İBB operasyonunda yeni tutuklamalar

Son Dakika… İBB operasyonunda yeni tutuklamalar

1.08.2025 18:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika… İBB operasyonunda yeni tutuklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada İSFALT ve İETT ihalelerinde "usulsüzlük iddiası"yla gözaltına alınan 25 kişiden 5’i tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan son operasyonlarda İSFALT ve İETT’den 'alınan ihalelere fesat karıştırıldığı' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9’u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi

Tutuklanması talep edilen 9 kişiden 5’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. Adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 20’ye yükseldi.

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