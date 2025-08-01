Son dakika... İBB soruşturmalarında yeni dalga: Gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisinin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonlarına bir yenisi eklendi.

29 Temmuz'da İBB iştirakleri İETT ve İSFALT'ın yöneticileri dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı uygulanmaya başlanmış; İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da arama, el koyma işlemleri başlatılmıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ise ,"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İSFALT ve İETT’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 kişinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" açıklaması yapılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan Altınışık, İSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satınalma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, İETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu'nun aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 24 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.