Son Dakika… İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı

Lisans diploması 18 Mart'ta iptal edilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni gözaltı kararları vermiş, bu karar doğrultusunda 4'ü şoför 10 kişi önceki gün gözaltına alınmıştı.

"BU EMEKÇİLERE YAŞATILANLAR, ADALET VE VİCDANLA ASLA BAĞDAŞMAZ"

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 kişinin ifade işlemleri gece yarısı sonuçlandı. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında daha önce tutuklanan İBB yöneticileri Murat Ongun, Fatih Keleş ve Kadriye Kasapoğlu'nun şoförlerinin de aralarında bulunduğu 4'ü şoför, 8 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. İki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İBB Savunma Avukatları grubundan tutuklamalara tepki gösterildi, "Bir şoför atfı cürümde bulunuyor 4 şoför tutuklanıyor... Atfı cürmü destekleyen; telefon görüşmesi, görüntü, tanık veya herhangi bir ek emare var mı? Yok! Yazıktır! Bu emekçilere yaşatılanlar, adalet ve vicdanla asla bağdaşmaz" denildi.