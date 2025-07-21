Son Dakika... İBB'ye yönelik operasyonda yeni gelişme: Gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 17 kişi yakalanmıştı.