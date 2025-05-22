Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 20 Mayıs'ta 3'üncü dalga gözaltı operasyonu yapıldı.





Soruşturma kapsamında, İBB personeli ile şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de aralarında yer aldığı 20 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi, bu sabah sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.





İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI





Adliyeye sevk edilen 20 kişinin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.