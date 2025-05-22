Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme!

Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme!

22.05.2025 09:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 20 Mayıs'ta 3'üncü dalga gözaltı operasyonu yapıldı.

Soruşturma kapsamında, İBB personeli ile şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de aralarında yer aldığı 20 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi, bu sabah sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI


Adliyeye sevk edilen 20 kişinin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.
İlgili Konular: #Operasyon #Adliye #İBB soruşturma

İlgili Haberler

Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Son dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Son dakika haberi... İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında başlatılan 3. dalga operasyonda, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de yer aldığı gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu. Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yapılan operasyonda polis yerine jandarmayı görevlendirdi.
İBB’ye 3. dalga operasyon AKP’yi rahatsız etti: ‘Muhalefetle kavga edecek zaman değil’
İBB’ye 3. dalga operasyon AKP’yi rahatsız etti: ‘Muhalefetle kavga edecek zaman değil’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Üçüncü dalga operasyon AKP kurmaylarını da rahatsız etti. Terör örgütü PKK’nın fesih sürecine operasyonların zarar verebileceğini kaydeden parti kaynakları, “Muhalefetle kavga edecek zaman değil” yorumunu yapıyor.