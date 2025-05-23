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Son dakika... İBB'ye 4. dalga operasyonu: Üst düzey isimler de gözaltına alındı!

Son dakika... İBB'ye 4. dalga operasyonu: Üst düzey isimler de gözaltına alındı!

23.05.2025 07:33:00
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Haber Merkezi
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Son dakika... İBB'ye 4. dalga operasyonu: Üst düzey isimler de gözaltına alındı!

İBB’ye yönelik düzenlenen 4. dalga operasyonda, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü, özel kalem müdürü ve KİPTAŞ Genel Müdürü’nün de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise şöyle:

Kadriye Kasapoğlu (Özel Kalem Müdürü) 

Mustafa Akın (Koruma Müdürü) 

Ali Kurt (Kiptaş GM) 

Arif Gürkan Alpay (Genel Sekreter Yardımcısı)

Yavuz Saltık (Muhtarlıklar Daire Başkanı)

Ziya Gökmen Togay (İSTAÇ GM)

Ceyhun Avşar (Raylı Sistemler Daire Başkanı) 

Altan Gözcü (ASOY Çalışanı) 

Bülent Yılmaz (ASOY Çalışanı) 

Murat Erenler (ASOY Çalışanı) 

Nezahat Kurt (ASOY Çalışanı) 

Serpil Kadıoğlu (ASOY Çalışanı) 

Ufuk Tetik (ASOY Çalışanı) 

İbrahim Bülbüllü (Eski AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı)

Kamuran Ataş 

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla  şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri  devam etmektedir."

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