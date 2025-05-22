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Son Dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme: 13 kişi tutuklandı!

Son Dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme: 13 kişi tutuklandı!

22.05.2025 19:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme: 13 kişi tutuklandı!

Son dakika gelişmesi... İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 kişiye ev hapsi verildi. Tutuklananlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de yer aldı.

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden aralarında Taner Yıldız'ın da bulunduğu 16 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti.

Savcılık 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebinde bulunmuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkemeye sevk edilen kişilerden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi, 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartı uygulanması kararı verildi.

Tutuklananlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de olduğu öğrenildi.

Çetin'in yanı sıra; Hüseyin Kum, Ergin Gönül, Mustafa Karaoğlu, Onur Gülin, Nihat Kolaber, Fikri Murat Demir, Arzu Can , Serap Karay, Faruk Ceyhan, Savaş Can, Çağatay Takaoğlu ve Ahmet Rıdvan Murat da tutuklananlar arasında yer aldı.

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