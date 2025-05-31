Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İBB'ye 5. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

Son dakika... İBB'ye 5. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

31.05.2025 07:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... İBB'ye 5. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

Son dakika haberi... İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde 5. dalga operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI!

Haklarında gözaltı kararı verilenler isimler şöyle:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
İBB İştiraki İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay
İBB İştiraki Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu
CHP PM üyesi Baki Aydöner
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş
Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı
Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama - el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir" denildi.

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #İBB soruşturma

İlgili Haberler

İBB soruşturmasında ‘bizden rüşvet istendi’ demişlerdi… O 'tanıklar' dolandırıcı çıktı!
İBB soruşturmasında ‘bizden rüşvet istendi’ demişlerdi… O 'tanıklar' dolandırıcı çıktı! İBB soruşturmasında tanıklığına başvurulan kişilerin dolandırıcılıktan soruşturulduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin inşaat projeleri üzerinden birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı dilekçede yer aldı.
İBB soruşturmasında 3 ‘etkin pişmanlık’ daha: ‘Tahliyelerine karar verilmiştir’
İBB soruşturmasında 3 ‘etkin pişmanlık’ daha: ‘Tahliyelerine karar verilmiştir’ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) soruşturmasında 3 kişi daha ‘etkin pişmanlık’tan yararlandı. 29 Mayıs tarihinde ifade veren üç kişinin ifadeleri ‘yeterli bulunarak’ tahliye kararı verildi.
İBB soruşturması avukatlarından adliye önünde eylem: ‘Soruşturma şeffaf yürütülmeli’
İBB soruşturması avukatlarından adliye önünde eylem: ‘Soruşturma şeffaf yürütülmeli’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmanın avukatları, Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada soruşturma sürecinin hukuka aykırı yürütüldüğünü belirtti. Avukatlar, dosyanın kamuoyundan gizlenmemesi ve iddianamenin bir an önce hazırlanması çağrısında bulundu.