Son dakika... İBB'ye 5. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde 5. dalga operasyonu düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği aktarıldı.
Gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu bildirildi.
BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI!
Haklarında gözaltı kararı verilenler isimler şöyle:
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
İBB İştiraki İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay
İBB İştiraki Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu
CHP PM üyesi Baki Aydöner
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş
Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı
Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı