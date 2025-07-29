Son Dakika... İBB’ye yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, 25 isim hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün İsfalt ve İETT’den aldığı ve "fesat karıştırdığı" tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verildiği belirtildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

İrfan Demet - İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever - Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya- İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral - Mali İşler Daire Başkanı