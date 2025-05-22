Son Dakika... İBB'ye yeni operasyon: 7 kişi tutuklandı!

İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de yapılan ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 Sayılı, Ekrem İMAMAOĞLU liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs tarihinde gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul emniyet müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçları açısından tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

TUTUKLANDILAR

İBB'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla bugün gözaltına alınan 7 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.