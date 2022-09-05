Son Dakika... İBB'ye iktidar kıskacı sürüyor: Fehime ve Hatice Sultan yalıları Hazine'ye devredildi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 15:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına el konulmak istendiğini açıklamıştı. Fehime ve Hatice Sultan yalıları, İBB'den alınıp Hazine'ye devredildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına el konulmak istendiğini açıklamıştı.

İmamoğlu, "Yine İstanbul halkının malını gasbetmeye dönük, İstanbul yönetiminin İstanbul halkı adına mücadelesinin önüne ne yazık ki devletimizin başka kurum ve kuruluşlarını kullanarak, ucunda hangi kişinin, hangi kurumların ya da şirketlerin çıkarının olacağının olacağını henüz bilemediğimiz; yarın öbür gün daha önce yaşadığımız trajik birtakım uygulamaların bir benzerinin yaşanma ihtimalini ön gördüğümüz bir sürecin açıklamasını yapmak için buradayım" demişti.

Sözleşmesinin mahkeme kararı ile fesih edildiğini söyleyen İmamoğlu, "Ama bu fesihe rağmen binayı işgal eden insanların önüne yine kolluk güçleri geçti ve biz binaya giremedik" diye konuşmuştu.

THY, İMAMOĞLU'NA YANIT VERMİŞTİ

THY, İmamoğlu'nun, 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili, "Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor" sözlerine ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mülkiyetinde olup şirketimizin 2009 yılından beri 'kiracı' sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBB TV'de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaları tarafımızca hayret ve esefle izlenmiş olup, fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların işbu açıklama ile tek tek cevap verilmesi zarureti doğmuştur. Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır. Şirketimizin iki ana ortağı, bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (THY) (yüzde 50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (Yüzde 49,997). Şirketimiz, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır" denilmişti.

İBB, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na alınmadıklarını belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.