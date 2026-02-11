Son Dakika... İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: 'Sorumluluğu ağır bir görevi üstlenmiş oldum'

Gece yayımlanan Resmi Gazete kararı ile İçişleri Bakanı olarak atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

"DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ"

TRT Haber'e konuşan Çiftçi'nin konuşmaları şöyle:

"Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız.

Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız."

DEVİR TESLİM TÖRENİ 12'DE

Çiftçi ayrıca devir teslim töreninin bugün saat 12'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bu gece AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alındı.

Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.