Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya, selin vurduğu Samsun'dan son durumu aktardı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 19:08

Güncelleme: 05.06.2023 - 19:20

Karadeniz'de şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Amasya ve Samsun'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu ve Sinop'ta çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yolların çökmesi nedeniyle 4 kentin bazı bölgelerine ulaşım kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili Samsun'da açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün 5 ilçemizde eğitime ara verildi. Bugün özellikle de Samsun'a geldim. Bu saat itibarıyla teyit aldık. Yine yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Sinop ile ilgili Ayancık ilçesi Ayancık yolu üzerinde dere taşması meydana gelmiştir. Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alınmıştır. Sinop merkezi ile karayolu ulaşımı açık durumdadır. Kastamonu 1,5 günden beri yoğun yağışlar etkili olmuştur. 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araç sele kapılmıştır. O araçtan bir vatandaşımız kurtarılmış bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir.

AFAD Başkanımız orada. Devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda Samsun'da valimiz, milletvekilimiz, bütün bölge müdürlüklerimiz yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji'den yapılan uyarılara dikkat edin. Bu gece Samsun'da dikkat yarın turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek. Perşembeden itibaren yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak"