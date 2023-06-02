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Samsun'da kaybolan yurttaş ırmakta ölü bulundu!

Samsun Havza'da ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan Mustafa Kayhan, ırmakta ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:55
Samsun'da kaybolan yurttaş ırmakta ölü bulundu!
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Samsun'un Havza ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarından Boyalıca Mahallesi mevkiindeki Tersakan Irmağı civarına gittiğini söyleyerek evden ayrılan Mustafa Kayhan gece dönmeyince, ailesi tarafından aranmaya başladı.

Kayhan'ın yakınları, sabah saatlerinde Tersakan Irmağı'nda bir erkeğe ait cansız beden görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler tarafından ırmaktan çıkartılan kişinin Mustafa Kayhan olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Kayhan'ın cansız bedeni, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayhan'ın, ayakkabı yüklü TIR'ın dorsesinden dökülen malzemelere bakmak için bölgeye gittiği ve ırmağa düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.


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