Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:36

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:51

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçları iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"GEÇİCİ TEDBİR..."

Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/yE3UQZA3Nt — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 17, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 ismin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri dün tamamlandı.

TOPLAM 17 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Akpolat, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmekle' suçlanıyor. CHP, yargılama sürecini 'siyasi' olarak nitelendirerek iktidara tepki gösteriyor.