MHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklamasına ilişkin dikkat çeken çıkış: 'Mahkeme somutlaştırmak zorunda'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:10

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgütün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklama kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında "Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin” bulunması ve orantılı olması gerekir" diyen Yıldız, "Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır" vurgusu yaptı.

Yıldız, "Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" dedi.

İşte o paylaşım: