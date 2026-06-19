Son Dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan YKS talimatı: Meydanlarda milli maç için dev ekran kurulmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilin valiliğine önemli bir talimat gönderdi. Sınava girecek öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi, gürültü kirliliği ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla, hafta sonu oynanacak milli maç için sokaklarda dev ekran kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bakan Çiftçi'nin valiliklere ilettiği talimatın ardından, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı maç için belediyeler tarafından planlanan organizasyonlar peş peşe iptal edilmeye başlandı. Bu kapsamda İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak belediyeleri yaptıkları resmi açıklamalarla, öğrencilerin sınav öncesi sessiz ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri adına dev ekran yayınlarını iptal ettiklerini duyurdu.

Sınav güvenliğine ilişkin de bilgi veren İçişleri Bakanı Çiftçi, ülke genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını açıkladı. Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirlerin titizlikle uygulanacağını vurgulayan Çiftçi, 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağı sınav için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için ter dökeceği YKS oturumları, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki kritik grup karşılaşmasıyla aynı günlere denk gelmişti.

Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın maçları, turnuvanın başından bu yana pek çok ilde yerel yönetimler tarafından kent meydanlarına kurulan dev ekranlarda coşkuyla takip edilmeye devam edecekti ancak cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek sınav öncesinde ve sınav gecesinde oluşabilecek gürültünün, öğrencilerin konsantrasyonunu ve dinlenme süreçlerini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı ülke genelinde bu etkinliklere kısıtlama getirme kararı aldı.