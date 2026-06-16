Başkan Beşikcioğlu Çelebi Çayırı’nda yurttaşlarla milli maçı takip etti

Etimesgut Belediyesi, dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası’nı yurttaşlarla buluşturmak amacıyla 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi ile Çelebi Çayırı’na kurduğu dev ekranlarda milli heyecana ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda grup aşamasındaki ilk maçında A Milli Futbol Takımının Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Etimesgut’ta büyük bir coşkuyla izlendi. Maç saatinden önce alanlara gelen yurttaşlar, yanlarında getirdikleri sandalyeler ve ellerindeki Türk bayraklarıyla dev ekranların önünde yerlerini aldı. Kırmızı beyaza bürünen alanlarda yurttaşlar, tezahüratlar eşliğinde Dünya Kupası heyecanını hep birlikte yaşadı.

ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Çelebi Çayırı’ndaki programa Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu da katıldı. Etimesgutlularla bir araya gelen Beşikcioğlu, milli takımın heyecanını hemşehrileriyle paylaşarak karşılaşmayı tribün atmosferi içerisinde takip etti. Maç öncesinde ve devre arasında vatandaşlarla sohbet eden Beşikcioğlu, çocuklarla ve futbolseverlerle anı fotoğrafları çektirdi.

Başkan Beşikcioğlu, “Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki mücadelesini büyük bir gurur ve heyecanla takip ediyoruz. Ay-yıldızlı formamızı taşıyan futbolcularımıza olan inancımız tam. Etimesgut’ta oluşturduğumuz bu güzel atmosfer sayesinde vatandaşlarımızla aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takımımızın grup aşamasındaki diğer karşılaşmalarında da tek yürek olmaya ve bu coşkuyu birlikte yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI BOYUNCA SÜRECEK

Etimesgut Belediyesi tarafından 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Çelebi Çayırı’nda kurulan dev ekranlar, Dünya Kupası boyunca milli takım mücadelelerine ev sahipliği yapmayı sürdürecek.