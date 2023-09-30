Son dakika... Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 22:15

Güncelleme: 30.09.2023 - 22:46

Sakarya'da öğle saatlerinde Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadanın havalandırma borusunda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, borunun yakınında bulunan Metin Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Metin Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.