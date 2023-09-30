Son dakika... Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, bir fabrikanın havalandırma borusunda meydana gelen patlamada Metin Akdeniz (55) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Sakarya'da öğle saatlerinde Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadanın havalandırma borusunda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada, borunun yakınında bulunan Metin Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Metin Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- Süresiz başkanlık!
- Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Osman Kavala'dan açıklama!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Listede dikkat çeken örnekler...