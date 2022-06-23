‘Dolar 10 TL olacak’ dediği için yargılanan Erol Mütercimler: 'Doları 18 TL’ye çıkaranların peşine düşsünler'

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:00

Araştırmacı-yazar Erol Mütercimler, 2016'da katıldığı bir televizyon programında dolarla ilgili yaptığı tahminler nedeniyle yargılanıyor.

Mütercimler, “Önlemleri, tedbirleri alın. Doları önce 4.5 lira göreceksiniz. Ondan sonra 7.5, sonra da 10 lira gösterecekler. Ama orada kalmaz, 7.5 liraya düşürülür, orada çıpalanır” demişti.

"İDDİANAMENİN SAYGI DUYULACAK YANI YOK"

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Erol Mütercimler bu sözlerinin ardından CİMER’e şikayet edildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusu üzerine de dava açıldı. Mütercimler, bugün Çağlayan’da İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mütercimler savunmasında şunları söyledi:

"Tahminimi söylediğim için sermaye piyasalarına muhalefetten, manipülasyon yapma suçlamasından dolayı karşınızdayım. Bu iddianamenin benim açımdan değeri, saygı duyulacak anlamı yoktur. Bu iddianame hukukun öldüğünün belgesidir.

Sahte, gizli tanıklarla Ergenekon’da yargılandık. 9 yıl hapis cezası aldım. Bugün de ne olduğu belli olmayan bu adamların dayanaksız iddiaları, ihbarcı ruhlu cahiller yüzünden buradayım. Mahkeme salonlarında süründürülüyorum. Bilgi cehalete kurban ediliyor."

"TEK MANEVİ ÇIKARIM ATATÜRK'ÜN NEFERİ OLMAK"

Manipülasyonun suç olduğunu ancak düşünce beyanı ve tahminde bulunmanın suç olmadığına dikkat çeken Mütercimler şöyle konuştu:

"İddianamede yer alıyor ama altını kalın çizerek söylüyorum benim hiç sosyal medya hesabım olmamıştır. Peki ben nasıl suçlanıyorum? Savcı, yoktan bir suç üretmeye çalıştı. Manipülasyon yapmış deniyor, ben strateji dersi hocasıyım. Konuşmam söyledikleri gibi değil ki.

Politik bir iddianame yazılmış. ‘Manevi çıkar sağlamıştır’ deniyor. 28 kitabım yayımlandı, tiyatro eserlerim, operam yayımlandı. 25 yılımı verdim Atatürk’ün biyografisini yazdım. Manevi çıkar sağladıysam bundandır. Manevi çıkar sağladığım tek bir öge var; büyük devrimci Atatürk’ün bir neferi olmak.

Ben 10 liraya çıkacak (Dolar o tarihte 3 TL’ydi) dedim, 18 liraya çıkacağını tahmin edemedim. Herkesten bunun için çok özür diliyorum. Doların 18 liraya çıkmasına sebep olan her kimse, savcı onların peşine düşmelidir.

Bu suçlamayı kime anlattıysam kimse inanmadı. Güldü, geçti. CİMER’e defalarca asılsız ihbarlar yapanlar, onlara bir çift sözüm var: Köpekler istedi diye atlar ölmez. Hakkımdaki karar ne olursa olsun düşünmeye, bunu ifade etmeye devam edeceğim. Atatürk’ün bir neferiyim, laik Cumhuriyetin çocuğuyum."