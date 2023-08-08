Son dakika... İmamoğlu Tunceli'de konuştu: 'Yürekli ve kararlı bir biçimde bu düzeni değiştireceğiz'

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:08

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'de yurttaşlarla bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR!

Kendisini İstanbul'a aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, ilçede açılan konaklama tesisin adının Kılıçdaroğlu'nun annesi Yemuş ve babası Kamer Kılıçdaroğlu'nun adının verildiğini açıkladı.

"BU MÜCADELEYİ SONSUZ VERECEĞİZ"

İmamoğlu, yerel seçimleri işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem yerel seçimlerde hem Türkiye'nin bundan sonraki problemlerini çözmeye kararlı bir kardeşiniz var. Bu konuda yürekli bir biçimde çalışmaya ve kararlı bir biçimde bu düzeni değiştirmeye söz vermiş kardeşiniz var burada. Bu mücadeleyi sonsuz vereceğiz. Yolumuz açık olsun."