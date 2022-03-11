Son Dakika... İmamoğlu'ndan bir kar uyarısı daha: 'Cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak'

11 Mart 2022 Cuma, 16:12

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları kar yağışına ilişkin uyardı.

"İstanbul’daki kar yağışında en kritik gün Cumartesi" diyen İmamoğlu, "Meteorolojik verilere göre, 2 günde yağan kar kadar yağış Cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak. Yağışın zaman zaman azalmasına, havanın açılmasına aldırmayın, zorunda olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayınız" dedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI: SAĞANAK KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'daki yoğun kar yağışına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

Uyarıya göre, "İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.