Son dakika... İmamoğlu'ndan 'sergi soruşturması' ile ilgili ilk açıklama!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:04

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın şikâyeti üzerine, Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" adlı sergi ile ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma açmasına yönelik tepki sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Beldiye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Unkapanı Yağmursuyu Tüneli’nin Kazılmasını Tamamlayan Tünel Delme Makinesi Çıkış Töreni"nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEMOKRASİ ADINA KEPAZELİK"

Soruşturma ile ilgili ilk açıklamasında "Utanç verici" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bir yanıyla şaşırtan, bir yanıyla da şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Öyle devasa bir suçlama ki 'halkı kin ve nefrete yönlendiren çalışmalar' diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı. Bakın bir ülkede ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliği ile çok paraleldir. Şu atılan adımlara bakıyorum, Feshane'de açılan bir sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum, utanç verici.

Siz bütün dünyaya diyorsunuz ki; 'Arkadaş bizde demokrasi yok, hele sanata da bir saygı yok' vs. Böyle bir ortamı yaratıyorsun ki; kimse bu ülkeye gelmesin. Hükümetin içindeki aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize, milletimize bu denli kalıcı hasar vermeye hazır, tetikte bekleyen insanlara tedbir alsınlar.

Seçime gittikçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Demokrasi adına bir kepazelik."

NE OLMUŞTU?

İBB Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" adlı sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican öncülüğünde bir grup gerici, 24 Temmuz'da suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmıştı.

Sergide "eşcinsellik içeren tablolarla LGBT propagandası yapıldığını" öne süren Mican, "Dini değerlere hakaret, aşağılama ve kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu serginin kapatılmasını talep etmişti.

Grup, daha sonra serginin düzenlendiği alana da saldırıya kalkışmıştı.