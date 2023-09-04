Milli başarıyı hazmedemediler: Gericiler de tek ses oldu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:36

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:42

Daha önce pek çok kez kadınları hedefine alan AKP'ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Şenocak, Filenin Sultanları'nın kazandığı tarihi başarıyı da hazmedemedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu olması üzerine Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Hilaliyle “Lâ ilahe illellah”ı, yıldızıyla “Muhammedurrasullah”ı remzeden BAYRAĞIMIZIN renginde ceddimiz Alparslan’dan Hüdavendigar’a bütün şehitlerin kanı var.BAYRAK bize ne için yaşayıp,hangi gaye uğrunda öleceğimizi hatırlatır. LGBTcinin üzerinde olması şeref değil, zillettir."

Tarihi başarıya bir gerici isimden daha saldırı geldi. Daha önce üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da Filenin Sultanları'nı hedefe aldı.

Sofuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması önemliydi? Lezbiyenlik ahlaklılık mıdır? Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum. Lezbiyenlik şampiyonlukla meşrulaşacaksa, dünya çapında başarılı bir hekim de organ mafyası ile çalışabilir öyle mi?"

Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren de "Bizim Neye Sevinip Neye Sevinmeyeceğimizi, Neyi Tebrik Edip, Neyi Hoş Görmeyeceğimizi ALLAH ve Rasulü (Sav) Belirler, İslam Belirler. ALLAH'ın Haram Kıldığı Eşcinselliği-Çıplaklığı , veya Herhangi Yasakladığı Birşeyi Hoş görmekten, Tebrik Etmektense Canımızı Al Ya Rabbi.." ifadelerini kullandı.