Gericilere yanıt!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:00

Türk seyirciler final maçına damga vurup, gururumuz A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tek yürek halinde destekledi. Belçika ve çevresindeki Almanya, Hollanda ile Fransa’dan gelen yurttaşlar TürkiyeSırbistan finaline yoğun ilgi gösterdi. Biletleri karaborsada 500-600 Avro’dan satılan maçta esen olağanüstü coşku fırtınası Sırbistan’ı sildi süpürdü. Maça çağdaş Türk kadını damgasını vurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi milletvekillerinin de izlediği maçta sanatçı Tarkan da tribündeydi.

Yaşam tarzı nedeniyle gericilerin hedef haline getirdiği Ebrar Karakurt ve Milli Takımımıza sağ, sol tüm Türkler kenetlenerek destek oldu. Gericiler, kadınlarımızın başarısını gölgeleyemedi. Gençlerin, özellikle de genç kızların ve kadınların sevgi seli olup Sultanları desteklediği maçta ulu önder Atatürk, Ebrar Karakurt’a destek pankartları ve Türk bayrağımız laik, demokratik, çağdaş Türkiye özlemini yansıttı. “Adalar imara açılmasın” gibi Türkiye’nin iç politikasına dönük pankartlar da yer aldı. Salon maçtan 1 saat öncesinden itibaren “Ebrar, Ebrar” sesleriyle inledi. Filenin Sultanları; 2011, 2017, 2019’un şampiyonu olan ve şansının pek tutmadığı Sırbistan’ı bu kez inanmışlığı ve seyircinin büyük desteğiyle finalde devirip adını tarihe yazdırdı.