Son Dakika... İmralı çağrısı sonrası yeni açıklama: Erdoğan şehit ailelerine seslendi!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 20:30

Güncelleme: 01.03.2025 - 21:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit aileleri ile iftar programında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı çağrı vardı.

"Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz" diyen Erdoğan, "Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehit ailelelerine de seslenen Erdoğan, "Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktık. Yarın da baş tacı etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var.

Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerimize göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir.

"GÜNAH BİZDEN GİDER"

Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.

Birtakım marjinal gruplar hariç, terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, desteklenmiştir. Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek demokrasinin ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak, demokrasimiz, ekonomimiz, kardeşliğimiz olacak. Kazanan, pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak, kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı evlatlarımız olacak."

NE OLMUŞTU?

DEM Partili İmralı heyeti, tutuklu bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüşmüş, görüşmenin ardından Öcalan'ın çağrısını okumuştu.

Öcalan çağrısında, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.