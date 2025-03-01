The Economist'in 'Don’un yeni dünya düzeni' kapağı: Erdoğan dahil 6 lider yer aldı

Yayınlanma: 01.03.2025 - 11:26

Güncelleme: 01.03.2025 - 11:26

The Economist dergisinin, Mart ayı kapağı ve analizi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’a ithafen “Don’un Yeni Dünya Düzeni” başlığıyla öne çıkarılan kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı.

Dergi, kapak yazısında Donald Trump’ın küresel siyasette “mafya benzeri bir güç mücadelesi” yürüttüğünü yazdı.

“Don” ifadesiyle hem Trump’ın ismine, hem de The Godfather’daki Don Corleone karakterine dikkat çekildi.

"1945 SONRASI DÜZENİN PARÇALANMASI HIZ KAZANDI"

"1945 sonrası düzenin parçalanması hız kazandığı" belirtilen analizde, "Bu hafta BM'de yaşanan olağanüstü olaylarda Amerika, Ukrayna ve Avrupa'ya karşı Rusya ve Kuzey Kore'nin yanında yer aldı. Almanya'nın muhtemel yeni başbakanı Friedrich Merz, Haziran ayına kadar NATO'nun ölmüş olabileceği uyarısında bulunuyor. Büyük güçlerin anlaşmalar yaptığı ve küçük güçlere zorbalık ettiği bir güç haklıdır dünyası hızla yaklaşıyor. Trump ekibi anlaşma yapmanın barış getireceğini ve 80 yıl boyunca kandırıldıktan sonra Amerika'nın süper güç statüsünü kâra dönüştüreceğini iddia ediyor. Bunun yerine dünyayı daha tehlikeli, Amerika'yı ise daha zayıf ve yoksul hale getirecektir" denildi.

Analizde, "Siz dünya düzeniyle ilgilenmiyor olabilirsiniz ama o sizinle ilgileniyor. Amerika'nın Don Corleone yaklaşımı Ukrayna'da sergilendi. Başlangıçta 500 milyar dolar talep eden Amerikalı yetkililer, Ukrayna madenlerini geliştirmek için ortak bir devlet fonu için belirsiz bir anlaşmaya razı oldular. Amerika'nın bunun karşılığında güvenlik garantisi verip vermeyeceği belli değil" ifadeleri yer aldı.

Analiz, şu şekilde devam etti:

Yönetim bir fikirler ve egolar girdabına dönüşmüş durumda ancak yönetimde yer alan kişiler bir konuda hemfikir: 1945 sonrası kurallar ve ittifaklar çerçevesinde Amerikalılar haksız ticarete ve dış savaşlara para ödemeye alıştırıldı. Bay Trump hiperaktif işlemler yoluyla ulusal çıkarları daha etkin bir şekilde takip edebileceğini düşünüyor. Her şey kapanın elinde kalıyor: toprak, teknoloji, madenler ve daha fazlası. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna üzerine yaptığı görüşmelerin ardından 24 Şubat'ta “Benim tüm hayatım anlaşmalardan ibaret” dedi. Steve Witkoff gibi iş becerilerine sahip Trump sırdaşları, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını sağlamaktan Kremlin'i rehabilite etmeye kadar hedefleri birbirine bağlayan anlaşmaları keşfetmek için başkentler arasında mekik dokuyor.

Bu yeni sistemin yeni bir hiyerarşisi var. Amerika bir numara. Sırada satacak kaynakları, yapacak tehditleri ve demokrasi tarafından kısıtlanmayan liderleri olan ülkeler var. Vladimir Putin Rusya'yı yeniden büyük bir emperyal güç haline getirmek istiyor. Muhammed bin Selman Orta Doğu'yu modernleştirmek ve İran'ı savuşturmak istiyor. Xi Jinping hem kararlı bir komünist hem de güçlü bir Çin'e uygun bir dünya isteyen bir milliyetçi. Üçüncü sırada Amerika'nın müttefikleri yer alıyor ve bu müttefiklerin bağımlılıkları ve sadakatleri istismar edilecek zayıflıklar olarak görülüyor.

Toprak, 1945 sonrası kurallarını patlatacak şekilde müzakereye açık. Ukrayna'nın sınırları Trump-Putin el sıkışmasıyla belirlenebilir. İsrail, Lübnan ve Suriye'nin sınırları 17 ay süren savaş nedeniyle bulanıklaştı. Bazı dış güçler buna kayıtsız kalıyor. Ancak Trump Gazze'nin yanı sıra Grönland'a da göz dikmiş durumda ve herhangi bir Çin-Amerikan görüşmesinde Xi de toprak talebinde bulunabilir, örneğin Tayvan, Güney Çin Denizi ya da Himalayalar konusunda taviz karşılığında ihracatı sınırlandırmayı teklif edebilir.

Ekonomi üzerindeki pazarlık, tarifelerin çok ötesine geçerek devlet gücü ve iş dünyasının birleşimini kucaklıyor. Bu da ticaretin en iyi tarafsız kurallarla yönetilebileceği fikrinden uzaklaşıldığını gösteriyor. Amerika ile Rusya, Suudi Arabistan, Tayvanlı yöneticiler ve Ukrayna arasındaki ikili görüşmeler petrol üretimi, inşaat sözleşmeleri, yaptırımlar, Intel tesisleri, Elon Musk'ın Starlink uydu hizmetinin kullanımı ve çölde bir golf turnuvasını içeriyor.

Yeni anlaşma yapıcılar yaklaşımlarının dünyanın yararına olacağını iddia ediyor. Bay Trump bunun Amerika'nın da çıkarına olduğunu savunuyor. Haklılar mı? Hem Trump hem de küresel güneydeki liderler 1945 sonrası düzenin çürüdüğünü söylemekte haklılar. Diplomasi durgunlaştığında, geleneksel olmayan fikirler işe yarayabilir: İsrail ve bazı Arap devletleri arasındaki İbrahim anlaşmalarını düşünün.

Ancak buradan anlaşma yapmayı bir örgütlenme ilkesi olarak kullanmaya geçmek bir sıçramadır. Karmaşıklık çok büyük: Suudi Arabistan İran'ı caydırmak için bir savunma anlaşması istiyor ve İsrail'i tanıması halinde Amerika bunu kabul edebilir. Ancak bunun için İsrail ve Filistinlilerin iki devletli bir geleceği kabul etmesi gerekiyor ki Sayın Trump Gazze'ye barış getirme planında bunu reddetmişti. Rusya petrol yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor ama bu Suudi Arabistan'ın gelirlerini azaltabilir ve Hindistan'ın faturalarını arttırabilir. Ve bu böyle devam eder. Bu arada, sınırlar tartışmalı olduğunda savaşlar da bunu takip edecektir. Hindistan gibi devler bile kendilerini güvensiz hissedebilir. Sayın Trump gücü Amerika'nın kurumlarına bağlı olmaktan ziyade kişisel olarak gördüğü için, Henry Kissinger olmamasının bir nedeni de anlaşmaların devam edeceği konusunda muhataplarını ikna etmekte zorlanabilir.

Dolayısıyla dünya bundan zarar görecektir. Bay Trump'ın farkına varmadığı şey ise Amerika'nın da zarar göreceği. Küresel rolü, bazı Amerikan endüstrilerine zarar veren bir askeri yük ve ticarete açıklık getirmiştir. Oysa kazanımlar çok daha büyük olmuştur. Ticaret tüketicilere ve ithalatçı sanayilere fayda sağlamaktadır. Dolar finans sisteminin kalbi olmak Amerika'ya faiz faturalarında yılda 100 milyar dolardan fazla tasarruf sağlıyor ve yüksek bir mali açık vermesine olanak tanıyor. Amerikan firmalarının yurtdışı işleri 16 trilyon dolar değerindedir. Bu firmalar, Çin ve Rus firmalarına çok daha uygun olan rüşvet ve geçici özel kayırmalar yerine, makul ölçüde öngörülebilir ve tarafsız küresel ticaret kuralları sayesinde yurtdışında başarılı olmaktadır.

Trump, Amerika'nın Avrupa'yı ve belki de Asyalı müttefiklerini kısmen ya da tamamen terk edebileceğine inanıyor. “Ayrılık olarak güzel bir okyanusa” sahip olduğunu söylüyor. Ancak savaşlar artık uzay ve siber uzayı da kapsıyor; dolayısıyla fiziksel mesafe, Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının Amerika'nın izolasyonizmini sona erdirdiği 1941'dekinden bile daha az koruma sağlıyor. Dahası, Amerika sert güç projeksiyonu yapmak ya da anavatanı savunmak istediğinde, Almanya'daki Ramstein hava üssünden Avustralya'daki Pine Gap sinyal istasyonuna ve Kanada'nın Kuzey Kutbu'ndaki füze takibine kadar müttefiklerinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Bay Trump'ın dünyasında Amerika'nın artık bunlara serbest erişimi olmayabilir.

Anlaşma yapmayı savunanlar, Amerika'nın pazarlık yaparak istediğini elde edebileceğini varsayıyor. Ancak Trump onlarca yıllık bağımlılıkları istismar ettikçe Amerika'nın elindeki kozlar hızla azalacaktır. İhanete uğradığını hisseden Avrupa ve ötesindeki müttefikler güvenlik için birbirlerine yönelecektir. Kaos yayılırsa, Amerika daha az araca sahip olsa bile yeni tehditlerle başa çıkmak zorunda kalacaktır: zayıf Amerikan ittifakları ve daha zayıf ya da bozulmuş silah kontrolünün olduğu bir sistemde Asya'da bir nükleer silahlanma yarışı düşünün. Tehlikeli bir zamanda dostlar, güvenilirlik ve kurallar kısa yoldan para kazanmaktan daha değerlidir. Kongre, finans piyasaları ya da seçmenler Trump'ı geri adım atmaya ikna edebilir. Ancak dünya şimdiden kanunsuz bir dönem için plan yapmaya başladı.