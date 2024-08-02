Son Dakika... Instagram'a erişim engeli getirildi!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 07:30

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:19

Sosyal medya kullanıcıları, 2 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla Instagram’a erişemiyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildiği bildirildi. Söz konusu karara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.”

Bu erişim engelinin nedeni hakkında yetkililerden resmî bir açıklama gelmedi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden İsmail Heniye'nin ölümü ile ilgili bir taziye mesajı paylaşmış, ardından İnstagram bu paylaşıma erişim engeli getirmişti. Bunun üzerine Altun, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamasında, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.