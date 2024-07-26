Eda Ece'den boşanma iddialarına sert yanıt: 'Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var?'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:44

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:44

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır süren ilişkilerini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Eda Ece, üç ay önce anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak, evliliklerinde kriz olduğu yönündeki iddialar gündeme geldi.

Eda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer'i Instagram'da sildiği öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine gazeteci Bilal Özcan'a konuşan Eda Ece, boşanma haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

Ece, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var?"

Üç aylık bebekleri olduğunu hatırlatan Ece, bu tür asılsız haberlerin hem ayıp hem de günah olduğunu vurguladı. Sözlerine şöyle devam etti:

"3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok, ben alıştım bu haberlere…"

Ece, evliliklerinde bir sorun olmadığını ve mutlu bir şekilde bebeklerini büyüttüklerini ifade etti. Sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum."