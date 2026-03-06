Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İran'a yönelik saldırılarda can kaybı 1300'ü geçti

6.03.2026 11:54:00
Dış Haberler Servisi
İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında can kaybının en az 1332'ye yükseldiğini açıkladı.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail tarafından ülkeye açılan svaaşın başlangıcından bu yana 636 noktaya saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail'in İran’a yönelik saldırılarda binlerce sivil binanın hasar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1332'ye yükseldiğini bildirdi.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Pir Hüseyin Kolivend, saldırılarda konutlar ve ticari yapılar başta olmak üzere çok sayıda sivil yapının hedef alındığını belirtti. Kolivend, “Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı, 528 ticari birim ise tamamen yok edildi” dedi.

Saldırıların sağlık altyapısını da etkilediğini ifade eden Kolivend, üç hastanenin faaliyet dışı kaldığını, 14 sağlık merkezinin ise hasar gördüğünü kaydetti.

