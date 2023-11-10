İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi Beylikdüzü'nde yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rexhepi'nin yakalandığı operasyonu şöyle duyurdu:
"Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan REXHEPI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar PEREZ GARCIA ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan REXHEPI’ nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi.
İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı."
İstanbul’da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2023
?? Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı??
Aziz Milletimiz bilmesini… pic.twitter.com/4cbWMYNQgg
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