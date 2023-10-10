Son dakika... İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili flaş karar

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:09

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesini 3'e çıkarttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

GÜVENLİK SEVİYELERİ HAKKINDA