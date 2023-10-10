Son dakika... İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili flaş karar
Son dakika haberi... İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesini 3'e çıkarttı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
GÜVENLİK SEVİYELERİ HAKKINDA
- Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;
- Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve
- Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.
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