30.08.2025 08:49:00
Güncellenme:
İHA
Son dakika... İstanbul Bağcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın!

Son dakika haberi... Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #bağcılar