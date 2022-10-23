Son Dakika: İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu
Son dakika gelişmesi... İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu. Saraç, 144 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu.
Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu başkanlık seçimleri bugün saat 09.00’da Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Başkanlık seçimleri için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi’nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, Önce Avukat Grubu’ndan Elif Görgülü, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Gülden Sönmez, Genç Hukuk Hareketi Grubu’ndan avukat Türkan Kara, Güçlü Baro Grubu’ndan Avukat Mert Er Karagülle ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu’ndan Metin Uracin yarıştı.
Seçimler saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar açıldı, oy sayım işlemi başladı. Oy verme işlemi için dün gece 144 sandık kuruldu. Her sandıkta üç kişi görevlendirildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç, 7 bin 96 oyla baronun yeni başkanı oldu. Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı oldu.
Cumhuriyet'e konuşan Saraç, "Cumhuriyetin 100. yılında ben bugün buradaysam, bu konuma gelebilmişsem, avukat olabilmişsem, İstanbul Barosu'na başkan seçilebilmişsem. Atatürk ve Cumhuriyet kazanımlarımıza sahip olduğumu çok çok iyi biliyorum. Minnetle anıyorum" dedi.
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