İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu

İstanbul'da dün başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Bazı vapur seferleri iptal olurken, Kumkapı'da dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.

DHA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:42
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu
Abone Ol google-news

İstanbul'da dün başlayan kuvvetli lodos  bugün de etkisini sürdürdü.

Sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle Kumkapı Sahil'de dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.

İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı. 




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler