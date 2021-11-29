İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu
İstanbul'da dün başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Bazı vapur seferleri iptal olurken, Kumkapı'da dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.
İstanbul'da dün başlayan kuvvetli lodos bugün de etkisini sürdürdü.
Sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle Kumkapı Sahil'de dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.
İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.
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