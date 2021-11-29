İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:42

İstanbul'da dün başlayan kuvvetli lodos bugün de etkisini sürdürdü.

Sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle Kumkapı Sahil'de dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.



İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.







