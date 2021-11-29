Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle devrilen ekmek teknesinin altında kalan simitçi, ağır yaralandı.
Bursa'daki olay, Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Simitçi Mahmud Beradei (56), simit aracıyla cadde üzerinde seyir haline geçti.
70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, aracının çatısı uçtu ve devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi ise ağır yaralandı.
YARDIMA KOŞTULAR
Olayı gören yurttaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından duyarlı yurttaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular.
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