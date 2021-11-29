Lodos şiddetini arttırdı: Arnavutköy'de çatı uçtu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:28

İstanbul'da lodos etkisini artırmaya başladı.

Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

