Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.

Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
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DHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:29

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.

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Etiketler: #gemi #yük gemisi #İstanbul Boğazı

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