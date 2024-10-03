Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:29

Güncelleme: 03.10.2024 - 17:29

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.

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