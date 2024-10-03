Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.
İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.
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Etiketler: #gemi #yük gemisi #İstanbul Boğazı
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