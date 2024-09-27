TCG Anadolu ve 15 savaş gemisi Boğaz geçişi yaptı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:55

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:58

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin envanterinde bulunan 15 savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin envanterinde bulunan gemiler, Preveze Deniz Zaferi 686'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Harp Filosu Komutanı taktik komutasında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

TCG Anadolu'da hazır bulunan Deniz Kuvvetleri personelleri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve vatandaşlar 'Çimariva' ile selamlandı.