Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda vapur seferlerine sis engeli
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
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