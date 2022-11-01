Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda vapur seferlerine sis engeli

01 Kasım 2022 Salı, 07:35

İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi.