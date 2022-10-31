Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu

Bakan Ersoy, “Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında tekrardan başlıyor. Gündeme alındı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Pandemiden dolayı bir ara verilmişti. Şimdi yoğun bir şekilde Turistik Doğu Ekspresi başlayacak” dedi.