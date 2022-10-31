Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu
Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ programına katıldı.
Açılış konuşmaları ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Ersoy, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında yeniden başlayacağını belirtti.
Bakan Ersoy, “Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında tekrardan başlıyor. Gündeme alındı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Pandemiden dolayı bir ara verilmişti. Şimdi yoğun bir şekilde Turistik Doğu Ekspresi başlayacak” dedi.
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