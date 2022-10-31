Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu

İHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:46
<p>Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor.</p>

Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor.

<p>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da düzenlenen ‘<strong>Şehir Buluşmaları</strong>’ programına katıldı.</p>

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ programına katıldı.

<p>Açılış konuşmaları ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Ersoy, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında yeniden başlayacağını belirtti. </p>

Açılış konuşmaları ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Ersoy, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında yeniden başlayacağını belirtti. 

<p>Bakan Ersoy, “<strong>Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında tekrardan başlıyor. Gündeme alındı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Pandemiden dolayı bir ara verilmişti. Şimdi yoğun bir şekilde Turistik Doğu Ekspresi başlayacak</strong>” dedi. </p>

Bakan Ersoy, “Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında tekrardan başlıyor. Gündeme alındı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Pandemiden dolayı bir ara verilmişti. Şimdi yoğun bir şekilde Turistik Doğu Ekspresi başlayacak” dedi. 

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Doğu Ekspresi

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