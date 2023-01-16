Son dakika... İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu: Gemi trafiği askıya alındı
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU
Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmuştur. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Uzmanı, Nene Hatun Gemisi, Kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirilmiştir. Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tv100'de 'SADAT' depremi
- Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
- CHP birinci parti, MHP baraj altı
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?
- 'Kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık'
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Şehir şehir hilafet çağrısı: Meclis'e yürüme mesafesinde
- Sera Kutlubey: 'İnandığım kadar sınırsızım’