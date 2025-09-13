Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İstanbul'da 20 katlı inşaatta yangın!

13.09.2025 10:24:00
DHA
Son dakika haberi... Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde 20 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #İstanbul #kadıköy #Yangın #Rezidans

