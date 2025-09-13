Son dakika... İstanbul'da 20 katlı inşaatta yangın!
Son dakika haberi... Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde 20 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
