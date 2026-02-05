Son Dakika... İstanbul'da denize bir cisim düştü: İHA şüphesi değerlendiriliyor

İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesi devam ediyor.
