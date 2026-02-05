Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... İstanbul'da denize bir cisim düştü: İHA şüphesi değerlendiriliyor

Son Dakika... İstanbul'da denize bir cisim düştü: İHA şüphesi değerlendiriliyor

5.02.2026 12:01:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Son Dakika... İstanbul'da denize bir cisim düştü: İHA şüphesi değerlendiriliyor

Son dakika gelişmesi... İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #Arnavutköy #cisim