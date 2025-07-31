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Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

31.07.2025 13:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Son dakika haberi... İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 9.91 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.deprem

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