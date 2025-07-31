Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Depremin yerin 9.91 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.deprem
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-31
Saat:13:36:40 TSİ
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km
Detay:https://t.co/vNxCf5OqrA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi