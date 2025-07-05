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Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da korkutan deprem!

5.07.2025 14:29:00
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Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da korkutan deprem!

Son dakika haberi...AFAD Deprem Dairesi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 8.85 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 14.24 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde yaşanan depremin, yerin 8.85 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.


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