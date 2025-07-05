Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 14.24 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Marmara Denizi'nde yaşanan depremin, yerin 8.85 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/F26C4qY1Qw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi