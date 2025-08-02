Son Dakika... İstanbul'da otluk yangını: Ekipler sevk edildi!

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E-5 Karayolu bitişiğinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.